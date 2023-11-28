В Кремле сообщили, что Путин не планирует на этой неделе общаться с саудовским принцем

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - График президента РФ Владимира Путина на этой неделе пока не предполагает контактов с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой Пескова спросили, можно ли ожидать договоренностей по итогам конференции ОПЕК+ в предстоящий четверг и есть ли в планах президента контакты с кронпринцем Саудовской Аравии.

"Пока что на этой неделе никаких контактов не планируется телефонных. Что касается ОПЕК+, то вы знаете, что мы никогда ничего не анонсируем, это достаточно тонкая работа, ответственная работа. Россия продолжает контакты со своими визави по этому формату", - сказал пресс-секретарь президента РФ.