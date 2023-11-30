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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

ФСБ сообщила о задержании крымчанина за сбор данных об оборонной системе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в шпионаже - сборе сведений о передвижениях Росгвардии и оборонной системе полуострова.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, который по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова", - сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы в четверг.

Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие, добавили в ФСБ.

Крым ФСБ Украина
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