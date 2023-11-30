Дума одобрила штрафы до 1 млн руб. за нарушения МФЦ и банками при размещении биометрии

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла поправки в КоАП РФ, ужесточающие ответственность за незаконную обработку персональных данных. Правительственные поправки одобрены депутатами в рамках рассмотрения во втором чтении проекта закона 353266-8.

Так, в частности, КоАП РФ дополняется отдельной статьей 13.11.3 с установлением ответственности за размещение, обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством РФ требований.

Это повлечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., на юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Кроме того, поправки правительства предлагают увеличить ответственность в статье 13.11 КоАП РФ для гражданина за обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных.

Если сейчас она предусмотрена в размере от 6 тысяч до 10 тыс. руб., то поправки предлагают увеличение штрафа для граждан до размера от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Предлагается также увеличить штраф для граждан за повторное нарушение по статье 13.11 для граждан. Сейчас он предусмотрен в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, а согласно поправкам, он увеличится до размера от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.

Остальные позиции об ответственности для должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в поправках правительства предлагается оставить в соответствии с параметрами первого чтения: для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей; за повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 1 млн, для юрлиц - до 1,5 млн рублей.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами фракций.

В декабре прошлого года Госдума приняла закон о защите биометрических данных россиян. Как подчеркнул в ходе его обсуждения Володин, это закон не о сборе биометрических данных, а "о запрете своевольно это делать, что повсеместно сейчас происходит".

Закон призван "остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту", отметил ранее Володин.