Дума одобрила увеличение штрафов за нарушения при работе с персональными данными

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об усилении ответственности за незаконную обработку персональных биометрических данных.

Ответственность для гражданина за обработку и размещение персональных биометрических данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных составит от 10 тыс. до 15 тыс. рублей.

Штраф для граждан за повторное подобное нарушение составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, говорится в законе.

Ответственность за подобные нарушения составит для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 700 тыс. рублей; за повторное нарушение максимальный штраф для должностных лиц составит до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - до 1 млн, для юрлиц - до 1,5 млн рублей.

Закон также дополняет КоАП РФ отдельной статьей 13.11.3 с установлением ответственности за размещение, обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями биометрических персональных данных в "Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством РФ требований.

Это повлечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., на юридических - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Закон подготовлен и внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами фракций. Закон призван "остановить распространение биометрических данных разными коммерческими организациями и обеспечить их государственную защиту", отметил ранее Володин.