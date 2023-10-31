Дума приняла в I чтении проект об упрощении бухучета для политических партий

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о бухгалтерском учете, согласно которым политические партии получат право на упрощенные способы бухучета.

Документ (№458919-8) был внесен в парламент группой депутатов.

Согласно действующему законодательству, политические партии, их региональные отделения или иные структурные подразделения не могут применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Законопроект убирает данный пункт из закона "О бухгалтерском учете". При этом партии, в случае необходимости, могут продолжать вести бухгалтерский учет в обычном порядке.

В пояснительных материалах говорится, что сейчас политические партии в бухгалтерском учете вынуждены применять федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ), разработанные на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), целью которых в свою очередь является унификация финансовой отчетности на международном рынке, и они применяются в большинстве юрисдикций, и прежде всего предприятиями и корпорациями, осуществляющими предпринимательскую деятельность.

"В этой связи требования МСФО и ФСБУ не только избыточны для политических партий, но и не отражают специфику их деятельности", - говорится в пояснительных материалах.

Вопрос трансформации системы бухгалтерского учета с отходом от норм МСФО в целом и упрощения отчетности для политической партии глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров поднял в начале июля, в ходе заседания думского комитета, на котором присутствовал глава Минфина Антон Силуанов.

На комитете рассматривался вопрос исполнения бюджета за 2022 г., в ходе которого и.о. главы Счетной палаты Галина Изотова отметила более чем двукратный по сравнению с 2021 г. рост объема нарушений, связанных с ошибками в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, в объеме 1,4 трлн рублей. Силуанов поручил выявить системные нарушения, которые часто повторяются, и определить, в чем причина таких нарушений.

"Причину того, что так происходит, я вам могу сказать без того, чтобы тратить время на изучение. Причина состоит в том, что соответствующий департамент министерства финансов, который готовит российские стандарты бухгалтерской отчетности (РСБУ), тупо переписывает туда (нормы - ИФ) МСФО. Сегодня в РСБУ, которые мы прописываем для бюджетных учреждений, для политических партий – как будто мы их готовим к распродаже – мы в основу российских стандартов кладем международные стандарты финансовой отчетности", - сказал Макаров.

"Просто МФСО нам нужно – это что, это потоки, это консолидация бизнеса, это принятие управленческих решений", - сказал Силуанов. "Политические партии, какие там потоки?" - поинтересовался Макаров. "По политическим (партиям - ИФ) мы готовы", - согласился Силуанов.

Упрощенный бухгалтерский учет – это специальный режим ведения бухгалтерии, предназначенный для малых и средних предприятий, которые не обязаны применять полную систему бухгалтерского учета. В рамках упрощенного учета предприятия могут использовать упрощенные формы отчетности, упрощенные методы учета и сокращенный перечень документов. Они также освобождаются от некоторых требований по составлению финансовой отчетности.

Упрощенный бухгалтерский учет позволяет снизить административную нагрузку на предприятие и уменьшить затраты на ведение бухгалтерии. Однако он имеет свои ограничения и может быть неприменим для крупных предприятий или компаний, которые занимаются определенными видами деятельности (например, банковской или страховой).