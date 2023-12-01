Рыбаки-промысловики с 1 декабря обязаны вести электронный рыболовный журнал

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ведение рыболовного журнала в электронной форме с 1 декабря 2023 года становится обязательным для рыбопромысловых, транспортных и производящих рыбную продукцию судов, оснащенных техническими средствами контроля (ТСК), сообщает Росрыболовство.

Обязанность вести журнал в электронной форме возложена на капитанов судов рыбопромыслового флота с главным двигателем мощностью более 55 КВт и валовой вместимостью более 80 тонн, оснащенных ТСК в обязательном порядке.

"Внедрение электронного журнала облегчит документооборот на судах, упростит передачу судовых суточных донесений, повысит эффективность учета освоения водных биоресурсов, - говорится в пресс-релизе. - В нем учтены все пожелания со стороны контрольных органов, рыбаков, а также отделов и филиалов подведомственного Росрыболовству Центра системы мониторинга рыболовства и связи, которые непосредственно занимаются эксплуатацией системы".

Интеграция программного комплекса "Электронный рыболовный журнал" с системой исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР) позволит судам оперативно получать на борт электронные разрешения и изменения к ним, поясняет ведомство. Кроме того, функционирует интеграция с ФГИС "ВетИС" (находится в ведении Россельхознадзора) в части автоматического формирования ветеринарных сопроводительных документов на улов с указанием номера разрешения на добычу (вылов). Это соответствует обязательному требованию, которое вступило в силу с 1 сентября 2023 года.