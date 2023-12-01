Количество самозанятых в РФ с начала года увеличилось в 1,4 раза, превысив 9 млн

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Количество плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в РФ по итогам ноября составило 9,049 млн, увеличившись почти в 1,4 раза, или примерно на 2,5 млн, по сравнению с данными регистрации на конец 2022 года (6,56 млн). Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

За последний месяц было зарегистрировано 375 157 новых самозанятых, сняты с регистрации 112 826 человек.

В ноябре самозанятым было начислено 6,156 млрд рублей налогов, что на 192,032 млн рублей больше начислений за предыдущий месяц. При этом по выплатам от физлиц объем начисленных налогов вырос на 206,7 млн рублей, до 1,577 млрд рублей, от юрлиц напротив было снижение на 14,7 млн рублей, до 4,58 млрд рублей.

Выручка самозанятых выросла по сравнению с данными на конец октября на 3,527 млрд рублей и составила 133,05 млрд рублей. Выручка по выплатам от юрлиц сократилась на 404,345 млн рублей и составила порядка 86,635 млрд рублей, от физлиц - увеличилась на 3,931 млн рублей, до 46,412 млрд рублей.

Количество сформированных чеков выросло за месяц на 1,279 млн, до 57,33 млн штук. Рост количества чеков по выплатам от юрлиц составил 1,048 млн, по физлицам - 230 138.

Самыми распространенными среди плательщиков НПД отраслями с октября 2020 года остаются услуги ремонта (651 985), автоперевозки (543 131), IT (407 548) и услуги красоты (337 681). Причем если раньше на первом месте были услуги автоперевозок, то в апреле 2022 года лидерами стали ремонтные услуги, которые сохраняют эту позицию до сих пор.

Наибольшее количество плательщиков НПД зарегистрировано в Москве (1,537 млн), Московской области (638,4 тыс.) и Санкт-Петербурге (592 887). На четвертом месте Краснодарский край (438 752).

Налоговый режим для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года в качестве эксперимента в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, с начала 2020 года он был распространен на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Башкирию и Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, с 1 июля 2020 года - на все регионы.

Воспользоваться режимом могут граждане, получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка составляет 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 16 лет.

Использовать режим можно в отношении доходов в размере не более 2,4 млн рублей нарастающим итогом за год, по достижении этой суммы остальные получаемые в течение этого года доходы будут облагаться в рамках других систем. При этом ограничений по сумме месячного дохода нет. Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Для участия в налоговом режиме гражданам достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.