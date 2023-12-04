Минобороны РФ сообщило об отражении пяти атак ВСУ на краснолиманском направлении

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили пять атак украинских войск на краснолиманском направлении, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих, пять боевых бронированных машин "Козак" и три автомобиля".

"На купянском направлении активными действиями подразделений "Западной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 35 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"", - говорится в пресс-релизе.

На донецком направлении подразделениями "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка (ДНР). Потери противника составили до 300 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля, сказано в сообщении.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два автомобиля, сообщает Минобороны России.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 118-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Нестерянка Запорожской области. Общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля, сказано в сообщении.

На херсонском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, артиллерийская система М777 США и гаубица "Гиацинт", информирует ведомство.

За сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 30 беспилотников ВСУ в Луганской народной республике, Донецкой народной республике, Херсонской и Запорожской областях. В ведомстве сообщили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 545 самолетов, 256 вертолетов, 9391 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 13775 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7227 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15894 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказали в министерстве обороны РФ.