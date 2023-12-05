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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Крымский мост открыли для движения автотранспорта утром во вторник после временной остановки, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Об остановке движения по мосту стало известно в 3:25 по Москве.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ночной атаке беспилотников в Крыму и над Азовским морем. По данным военных, за ночь было уничтожено 22 дрона ВСУ, еще 13 было перехвачено.

Утром во вторник в военном ведомстве сообщили о еще четырех сбитых и двух перехваченных украинских дронах над акваторией Азовского моря.

Минобороны РФ Крым
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