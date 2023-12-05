Школам Казахстана не хватает 5000 учителей

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Школы Казахстана испытывают серьезный дефицит учителей, заявил на заседании правительства премьер-министр страны Алихан Смаилов.

"У нас не хватает порядка 5 тысяч педагогов. При этом университеты ежегодно выпускают около 50 тысяч специалистов", - отметил он.

Причин того, что выпускники не идут работать в школы, по его словам, "предостаточно".

"Сама сложность процесса преподавания в школах, масса требований и сложившееся в обществе мнение, что "во всем виноват учитель", привело к снижению привлекательности этой профессии. Помимо трудностей образовательного процесса педагоги несут еще большую психологическую нагрузку. Действительно, проблемы есть", - признал глава правительства.

В этой связи он поручил профильным министерства и акиматам до середины февраля 2024 года разработать и принять региональные программы для снижения дефицита педагогов.

"Хочу обратить внимание Министерств науки и высшего образования, просвещения и акиматов на следующее. Необходимо обеспечить формирование госзаказа на подготовку педагогов на основе определения прогнозной потребности в организациях образования. Надо до 15 февраля разработать и принять соответствующие региональные программы для снижения дефицита кадров на местах", - сказал Смаилов.

Он также поручил подготовить эффективные механизмы вхождения в профессию молодых учителей, создать системы наставничества и повышения квалификации педагогов по новым компетенциям. Он назвал необходимым обеспечить непрерывность системы педагогического образования, преемственности содержания обучающих программ от детского сада до университета.

По словам Смаилова, государство многое делает для повышения престижа и статуса педагога, повышает заработную плату учителям, освобождает от несвойственной нагрузки и отчетности.