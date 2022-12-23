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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Минпросвещения отметило нехватку учителей русского языка и истории на новых территориях

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Москва. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях не хватает учителей по истории и русскому языку.

"Если по общему количеству брать, то дефицита учителей нет. Но если брать с точки зрения предметов, то - да, (это) история, русский язык", - сказал он журналистам.

По его словам, для новых территорий вместе с Министерством науки и высшего образования уже подготовили программу развития педагогического образования.

"Мы будем создавать педагогические вузы с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Я думаю, что к 1 сентября мы подойдем максимально готовыми с точки зрения подготовки учителей по истории, по русскому языку", - сказал Кравцов.

Сергей Кравцов Минпросвещения ДНР ЛНР Запорожская область Херсонская область
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