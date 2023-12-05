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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

В группе "Мосбиржи" сообщили о готовности участников рынка к риску санкций

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - У участников биржевого рынка есть понимание, как действовать в случае возможного введения санкций, сообщил журналистам представитель группы "Московской биржи" Игорь Марич.

В миреЦБ прорабатывает с "Мосбиржей" план для минимизации рисков на случай санкцийЧитать подробнее

"Возможные санкции обсуждаются в публичном поле не впервые, и площадка ранее сделала максимум для того, чтобы участники торгов понимали, как она будет действовать в такой ситуации", - сказал Марич журналистам.

Отвечая на вопрос, что в таком случае будет с валютным рынком и долларом, он ответил: "Мы сейчас видим, что торги долларом не играют такой роли, как они играли какое-то время назад. Мало у кого остались счета. Но в целом доля долларов в обслуживании внешнеторговых операций и на финансовом рынке, на валютном рынке - принципиально меньше".

Проблем с курсообразованием из-за санкций не возникнет, считает Марич. "Официальный курс уже и сегодня может определяться как на основании биржевых сделок, так и внебиржевых", - добавил он.

В начале ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) ввело санкции против "СПБ биржи". После этого торги иностранными бумагами на ней были остановлены. Сейчас биржа совместно с юридическими консультантами прорабатывает сценарии разблокировки клиентских активов.

Инфраструктурный риск, реализовавшийся в результате санкций против "СПБ биржи", напрямую ударил в основном по квалифицированным инвесторам, так как неквалы фактически не могли покупать иностранные акции, отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина. На вопрос о готовности "Мосбиржи" к санкционным рискам, Набиуллина тогда ответила, что ЦБ постоянно оценивает риски финансовой инфраструктуры, моделирует ситуации и принимает меры, чтобы превентивно их снижать.

Игорь Марич США OFAC Эльвира Набиуллина СПБ биржа Мосбиржа Банк России
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