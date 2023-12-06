Мишустин выступит в лектории Российского общества "Знание"
Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в среду выступит на тему "Создаем будущее сегодня" в лектории Российского общества "Знание" в рамках образовательной программы Международной выставки-форума "Россия", сообщила пресс-служба правительства.
Также Мишустин осмотрит выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.
Трансляция выступления запланирована на канале "Россия 24" (ВГТРК), а также на официальных ресурсах правительства в сети интернет.