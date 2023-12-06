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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Мишустин выступит в лектории Российского общества "Знание"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин в среду выступит на тему "Создаем будущее сегодня" в лектории Российского общества "Знание" в рамках образовательной программы Международной выставки-форума "Россия", сообщила пресс-служба правительства.

Также Мишустин осмотрит выставку проектов, призванных способствовать самореализации детей и молодежи.

Трансляция выступления запланирована на канале "Россия 24" (ВГТРК), а также на официальных ресурсах правительства в сети интернет.

Михаил Мишустин Знание (общество) Россия (выставка)
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