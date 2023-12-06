В РФ разработают план развития медицинской промышленности до 2030 года

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В России будет разработан план развития медицинской промышленности до 2030 года, сообщили в Минпромторге РФ.

"Одним из итогов сегодняшней встречи должно стать протокольное решение по разработке плана развития медицинской промышленности до 2030 года. В этом документе необходимо подробное описание векторов развития с учетом дефектуры, технологической сложности, потребностей, которые должны быть разложены во времени", - сказал замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, его слова привели в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, состоялось совещание о перспективах производства отечественного высокотехнологичного оборудования для сферы здравоохранения. В нем приняли участие представители Минпромторга России, Минобороны, Минздрава, ФМБА, ВЭБ.РФ, Российской академии наук, консорциума "Медицинская техника" и участников рынка медоборудования.

В пресс-службе сообщили, что объем рынка медизделий в России составил 381 млрд рублей по итогам первого полугодия 2023 года. Общий размер госзакупок медицинских изделий по итогам первого полугодия составил 320 млрд рублей, при объеме рынка продукции медицинского назначения, по данным Росстата, более 600 млрд рублей.

Доля отечественной медицинской техники к концу 2023 года прогнозируется в размере 29%. Для ее наращивания и налаживания баланса между потребностью рынка и производством необходимой высокотехнологичной продукции, в том числе, необходим стратегический документ.

Он позволит совершенствовать механизм государственных и муниципальных закупок, обеспечить создание централизованной системы заказа медицинских изделий и техники, указать на приоритетную роль взаимодействия между экспертным сообществом и производителями в отношении оценки реального спроса сектора, добавили в министерстве.