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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак дронов условного противника

Корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак дронов условного противника
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Черноморского флота провел учение по отражению атак дронов и безэкипажных катеров условного противника с выполнением стрельб, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"На первом этапе учения экипаж малого противолодочного корабля отработал действия при обнаружении беспилотного летательного аппарата противника в небе над районом якорной стоянки гражданских судов перед входом в Керчь-Еникальский канал. По БПЛА был применен корабельный зенитный ракетный комплекс "Оса". Цель была условно уничтожена", - говорится в сообщении.

На втором этапе были отработаны действия по уничтожению безэкипажных катеров условного противника огнем артиллерии и реактивной бомбомётной установки.

В пресс-службе флота отмечают, что учения с дневными и ночными стрельбами проводились во время выполнения кораблями задач "по патрулированию акватории Чёрного моря и защите гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от угроз со стороны Украины".

Чёрное море ВМФ РФ
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