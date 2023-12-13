Российский фрегат "Адмирал Григорович" закончил учение с кораблями Алжира в Средиземном море

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море, завершил участие в международном учении "Совместные военно-морские маневры - 2023" с кораблями ВМС Алжира, сообщила в среду пресс-служба ЧФ.

"Морская фаза учения, в ходе которой российские и алжирские моряки отработали взаимодействие по пресечению нелегальных действий в море и провели совместную поисково-спасательную операцию, прошла в акватории Средиземного моря в полигонах боевой подготовки ВМС Алжира", - говорится в сообщении.

"От Черноморского флота в учении принял участие экипаж фрегата "Адмирал Григорович", поисково-спасательный вертолет Ка-27ПС и досмотровая группа, от ВМС Алжира - фрегат "Ар-Радиа", учебный корабль "Ля Сумам", морской буксир "Мунджид", патрульный самолёт, поисково-спасательные вертолёты и катер", - сообщили в ЧФ.

В подведении итогов учения приняли участие начальник штаба ВМС Алжира генерал-лейтенант ВМС Каид Нордин и заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Ильдар Ахмеров, говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что после завершения учения фрегат "Адмирал Григорович" продолжит выполнять задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.

"Адмирал "Григорович", оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр" (разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), - головной фрегат морской зоны проекта 11356.