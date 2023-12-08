В РФ за первое полугодие 2023 г. выявлено 820 случаев нападений на медиков

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил о более чем 800 случаев нападений на врачей и медицинских работников за первые шесть месяцев текущего года.

"По данным Минздрава России, только за первое полугодие 2023 года отмечено 820 случаев применения насилия в отношении врачей и медицинских работников", - сказал Башанкаев в пятницу, открывая "круглый стол", посвященный этой теме.

Кроме этого, медики подвергаются нападкам и в соцмедиа, добавил он.

Участники "круглого стола" в Госдуме планируют обсудить формирование эффективных и легитимных механизмов защиты врачей, обеспечения не только их юридической, но и личной безопасности, не умаляя при этом прав пациента на доступную и качественную медицинскую помощь.