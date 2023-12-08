Температура воздуха в Свердловской области понизится до минус 45 градусов

Крестный ход в Екатеринбурге Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Холода в Свердловской области усилятся, сообщает пресс-служба Уральского гидрометцентра.

"Ожидается, что холодный антициклон 10 декабря пополнится еще одной порцией ультраполярного воздуха. Наиболее низкая температура предполагается в ночь на 11 декабря на севере и востоке Свердловской области - минус 33, минус 38 градусов, в низинах до минус 45. Суровая морозная погода с небольшими колебаниями температуры сохранится в регионе до 12-13 декабря", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе, далее температура воздуха начнет понемногу повышаться и в середине месяца будет отставать от нормы всего лишь на 3-5 градусов. Существенных осадков пока не ожидается.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 8 декабря 40% метеостанций Свердловской области отметили температуру минус 40 - минус 43 градуса. На 60% территории области было минус 35 - минус 39 градусов. На окраинах Екатеринбурга, в Истоке и Кольцово, было минус 36 и минус 40 градусов соответственно, на Метеогорке - минус 31.