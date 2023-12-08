Самолет МЧС России доставил в Газу очередную партию гуманитарной помощи
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России вновь доставило гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Очередной спецборт МЧС России доставил 20 тонн гуманитарного груза для населения Газы. В Египте российские спасатели передали гумпомощь представителям Египетского общества Красного полумесяца. Ее перенаправят жителям сектора Газа", - сказали в пресс-службе.
С начала гуманитарной миссии авиация МЧС России уже доставлила 335 тонн.