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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Самолет МЧС России доставил в Газу очередную партию гуманитарной помощи

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - МЧС России вновь доставило гуманитарную помощь для жителей сектора Газа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Очередной спецборт МЧС России доставил 20 тонн гуманитарного груза для населения Газы. В Египте российские спасатели передали гумпомощь представителям Египетского общества Красного полумесяца. Ее перенаправят жителям сектора Газа", - сказали в пресс-службе.

С начала гуманитарной миссии авиация МЧС России уже доставлила 335 тонн.

МЧС России Египет сектор Газа
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