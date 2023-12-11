Число внесудебных банкротств граждан удвоилось после упрощения доступа к процедуре

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Количество стартовавших внесудебных банкротств граждан в ноябре 2023 года оказалось в 2,2 раза больше - 2081, чем месяцем ранее (942), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Это произошло после расширения круга лиц, которым эта процедура доступна.

С 3 ноября 2023 года воспользоваться внесудебным банкротством с помощью многофункциональных центров (МФЦ) могут граждане с долгами на сумму от 25 тыс. рублей до 1 млн рублей (ранее от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей). При этом процедура стала возможна и для тех, в отношении кого исполнительное производство не было прекращено из-за отсутствия имущества. Пенсионеры и другие лица, единственным доходом которых являются выплаты социального характера, могут инициировать ее через год после начала принудительного взыскания долга с них, а все остальные - через семь лет.

Согласно статистике "Федресурса", число начатых внесудебных банкротств граждан в ноябре 2023 года оказалось рекордным после внедрения этой процедуры в России с сентября 2020 года. До этого количество стартовавших процедур не превышало 1 тыс. в месяц, максимальное число было зафиксировано в декабре 2022 года - 999.

При это сократилось число отказов - по 84% заявлениям процедура была начата, тогда как в октябре этот показатель находился на уровне 76%.

Всего за период существования внесудебного банкротства с сентября 2020 года по конец ноября 2023 года стартовали 24 539 процедур, завершены 17 530, доля начатых дел составила 59%.