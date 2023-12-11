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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Морозы до минус 50 градусов ожидаются в нескольких регионах РФ в ближайшие дни

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Аномальные морозы прогнозируются в ближайшие три дня на Урале, в Заволжье, на большей части территории Сибири температура будет от минус 50 до минус 45 градусов, что на 12-24 градуса ниже нормы. Об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что в течение трех ближайших дней в Заволжье и на Урале температура будет ниже нормы на 8-10 градусов. Так, в Курганской области с 12 по 15 декабря будет аномально холодная погода с морозами до минус 44 - минус 40, в Челябинской области 12-13 декабря будет минус 40 и ниже. В Пермском крае морозная погода будет с температурой минус 42 - минус 40 градусов. Аномально холодная погода будет в Оренбургской области и в Удмуртии с 12 по 15 декабря.

"Сильные морозы с температурой до минус 50 - минус 45 градусов прогнозируются 12 - 14 декабря на большей части Сибирского федерального округа. Там аномалия будет достигать 24 градусов, температура в целом на 12 - 24 градуса будет ниже нормы", - сказал Вильфанд.

Так, по его словам, в Иркутской области температура понизится до минус 50 - минус 47 градусов. Аномально холодная погода до конца недели будет в Забайкалье и Бурятии, там температура будет на 7-10 градусов ниже нормы – около минус 40 градусов.

Кроме того, 12-13 декабря в Белгородский, Курской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Калужской и Орловской областях прогнозируется сильный снег, метель, гололедные явления и ветер до 20 м/с.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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