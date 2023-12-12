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В 2022 году вузы выпустили в 4,6 раза больше экономистов и управленцев, чем математиков

В 2022 году вузы выпустили в 4,6 раза больше экономистов и управленцев, чем математиков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В 2022 году российские вузы выпустили 36 тыс. человек с математическим и естественнонаучным образованием, сообщил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.

Столько же в области информатики и вычислительной техники. В то же время было выпущено 166 тыс. экономистов и управленцев и 89 тыс. юристов. По мнению Садовничего, такое соотношение не является оптимальным.

Между тем общее число аспирантов с 2010 по 2022 год сократилось в РФ на 30%, а количество защит кандидатских диссертаций - более чем на 22 тыс., сообщил ректор МГУ на общем собрании РАН во вторник

"Показатели эффективности аспирантуры заслуживают критической оценки. На протяжении последних лет доля аспирантов устойчиво снижалась. С 2010 общее число аспирантов сократилось на 30%. В 2022 выпуск из аспирантуры составил менее 50% от принятых. Такое низкое количество выпускников, конечно, не служит успешному решению наших задач", - сказал Садовничий.

"По защите кандидатских диссертаций ситуация беспокоит еще больше. Число защит с 2010 по 2022 год сократилось с 33 700 до 11 400. В горизонте последних лет сокращение числа защищённых диссертаций составляет 9% в год", - отметил ректор МГУ.

По его словам, в последние годы намечается стабилизация ситуации с защитой кандидатских работ, но на данный момент этого недостаточно для простого воспроизводства научно-педагогических кадров.

"Одной из причин такой ситуации (является - ИФ) тот факт, что на протяжении многих лет аспирантура рассматривалась как третья ступень образования, с сокращением научной деятельности", - сказал Садовничий.

Он также сообщил о слабой вовлеченности российских компаний в образование работников. По данным Садовничего, затраты российских компаний на образование работников в среднем оцениваются в 1% фонда оплаты труда компаний.

В этой связи ректор МГУ подчеркнул, что университеты должны стать центрами вовлечения малого и среднего бизнеса в дополнительное образование.

Виктор Садовничий МГУ
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