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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Канада ввела санкции в отношении еще 30 россиян

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Канада во вторник включила в санкционный список по РФ 30 россиян, которые участвовали в выборах в новых регионах России, сообщает канадский МИД.

"Глава МИД Мелани Жоли сегодня объявила, что Канада вводит новые санкции против 30 россиян. Эти санкции применяются в отношении людей, которые баллотировались в качестве кандидатов на организованных РФ выборах 8-10 сентября", - говорится в пресс-релизе канадского внешнеполитического ведомства.

"Эти лица выдвинули свои кандидатуры на незаконных выборах на различные должности во временно оккупированных частях Херсонской области на юге Украины, в том числе в региональное законодательное собрание", - отмечается в документе.

В МИД Канады напомнили, что с 2014 года Оттава ввела санкции в отношении более 2,8 тыс. физических и юридических лиц из России.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года подписал указ о включении в состав РФ Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. 8-10 сентября там прошли выборы депутатов.

Канада РФ
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