Суд решил взыскать с экс-собственника "Открытия" Беляева 157 млрд рублей убытков

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду по иску банка "Траст" решил взыскать с основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева около 156,6 млрд рублей убытков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

"Банк удовлетворен решением суда", - добавили в пресс-службе.

Информации на сайте суда нет. В июле 2022 года суд решил рассмотреть иск в закрытом заседании.

На заседании 22 декабря 2021 года Беляев заявил ряд ходатайств, в частности, "об истребовании доказательств, о привлечении третьих лиц, о коллегиальном рассмотрении дела, возражения относительно перехода из предварительного судебного заседания к судебному разбирательству".

"Траст", в свою очередь, высказал возражения относительно ходатайства о коллегиальном рассмотрении дела и представил дополнительные документы.

Банк "ФК Открытие", выступающий третьим лицом по делу, также представил в материалы дела ряд документов.

Суд 8 ноября 2021 года привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, АО "Открытие брокер" (Москва).

Суд тогда отказал Беляеву в оставлении иска без рассмотрения и в привлечении к участию в деле в качестве соответчика банка "ФК Открытие".

До этого, 31 августа, суд удовлетворил заявление "Траста" о принятии мер обеспечения по иску.

Суд тогда арестовал "денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество", принадлежащие Беляеву, и находящиеся у него или других лиц, в пределах 156,6 млрд рублей. Апелляция 8 декабря оставила решение в силе. Кассация 17 февраля 2022 года подтвердила законность мер. Верховный суд РФ в конце мая также поддержал это решение.

Третьими лицами по иску, кроме банка "ФК Открытие", выступают ЦБ РФ и управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС).

Иск поступил в суд 13 августа 2021 года. 17 августа суд принял его к производству.

Этот иск является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах РФ, говорилось в сообщении "Траста".

Беляев также является одним из ответчиков по иску ЦБ о взыскании с бывших собственников и топ-менеджеров банка "Открытие" 289,5 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 18 сентября 2020 года удовлетворил этот иск, вышестоящие инстанции оставили решение в силе.