Новый премьер Польши Дональд Туск приведен к присяге

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Польши Дональд Туск в среду приведен к присяге в ходе торжественной церемонии, сообщает Associated Press.

Церемония прошла в президентском дворце в Варшаве. Члены нового кабмина также приняли присягу.

Накануне депутаты польского сейма (нижней палаты парламента) выразили доверие правительству Туска. Ранее он представил состав кабмина, в который, в частности, вошел Радослав Сикорский, занявший пост главы МИД. Пост заместителя председателя правительства и министра обороны занял лидер Польской народной партии Владислав Косиняк-Камыш.

В понедельник большинство депутатов выразили недоверие правительству Матеуша Моравецкого (партия "Право и справедливость") и поддержали инициативу, в соответствии с которой правительство страны сформирует лидер оппозиции Туск.

Туску 66 лет, с 2014 по 2019 год он занимал пост председателя Евросовета. В разное время он также был главой Европейской народной партии, а также работал в Сенате республики Польша.