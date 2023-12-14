Принят закон о верификации Роснедрами прогнозных ресурсов полезных ископаемых

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон "О недрах", которые наделяют Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) функцией верификатора прогнозных ресурсов полезных ископаемых, представляемых компаниями.

Законопроект № 363143-8 был подготовлен министерством природных ресурсов и внесен в Госдуму правительством в мае.

Согласно тексту документа, после представления компаниями в Роснедра результатов оценки прогнозных ресурсов полезных ископаемых будет проверяться достоверность проведенных ими работ, соответствие классификациям запасов. По итогам оформляется заключение. Положительное заключение Роснедр дает основание для постановки прогнозных ресурсов на учет и включения данной информации в единый фонд геологической информации о недрах. При отрицательном заключении данные могут быть включены в единый фонд геоинформации (без учета прогнозных ресурсов в госкадастре).

"Введение механизма оценки ресурсов полезных ископаемых позволит повысить наполняемость и достоверность информационного фонда минерально-сырьевой базы, а также повысить эффективность планирования геологического изучения недр, формирование планов лицензирования и объектов лицензирования в сфере недропользования", - говорится в заключении думского комитета по природным ресурсам на документ.

"Одной из целей процесса сбора информации от недропользователей является необходимость понимания планов компаний по основным разрабатываемым месторождениям на долгосрочный период для оценки запасов полезных ископаемых и их стоимости. При этом оценка активов производится не только с позиции компаний и инвесторов, но и государства как собственника ресурсов полезных ископаемых и получателя налоговых и неналоговых платежей и сборов", - уточняется в заключении комитета Госдумы по энергетике.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.