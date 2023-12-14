На развитие новых российских территорий ежегодно выделяется более 1 трлн рублей

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Новые российские регионы восстанавливаются, ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено более триллиона рублей на их развитие, заявил в программе "Итоги года" президент Владимир Путин.

"Ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и их постепенное вхождение в экономическую, социальную жизнь России", - сказал он.

Кроме этого, у новых регионов установились побратимские отношения с другими российскими регионами, добавил президент.

"Они уже вложили в районе 150 млрд рублей и планируется регионами еще примерно 100 млрд рублей (в новые регионы)", - сказал он.

В этом году "вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей", сообщил Путин. По его словам, это свидетельствует о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние.