Путин после подведения итогов года встретился с Мишустиным и дал ряд поручений

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин после подведения итогов года в четверг встретился с премьером Михаилом Мишустиным, сотрудниками своей администрации и уже дал ряд поручений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент уже вчера, собственно, давал поручения, а также и с премьером встречался вчера, и с администрацией. Сразу были поручения по проработке целого ряда вопросов, которые затрагивались в ходе этого мероприятия", - сказал он журналистам.

"Сейчас мы в администрации будем верстать возможный перечень поручений, смотрим, какие вопросы могут туда войти. Думаю, что потребуется несколько дней, и мы выпустим", - добавил Песков.