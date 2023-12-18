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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Несколько видов ИВЛ внесли в перечень "запрещенной" промпродукции

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило несколько видов аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в перечень товаров, на которые распространяется запрет на закупку отдельных видов импортной промпродукции (ПП №616). Соответствующее правительственное постановление опубликовано на портале правовой информации.

Сам документ вносит изменение в постановление №616, согласно которому перечень запрещенной промпродукции пополнен тремя видами ИВЛ – для интенсивной терапии (неонатальный/для взрослых) и общего назначения для интенсивной терапии (согласно номенклатурной классификации медицинских изделий Минздрава РФ).

ПП №616 устанавливает запрет на закупки отдельных видов промышленной продукции иностранного производства при наличии аналогов российского производства или производства стран ЕАЭС.

Также новым постановлением названные ИВЛ исключены из другого перечня – радиоэлектронной продукции, на которую распространяются преференции при госзакупках (утвержден постановлением правительства №878).

В соответствии с этим постановлением, по общему правилу, при проведении госзакупок радиоэлектроники на российскую технику и радиоэлектронную продукцию из стран ЕАЭС действует так называемое правило "второй лишний", согласно которому заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции, информация о которой должна быть включена в Реестр российской радиоэлектронной продукции или в Реестр евразийской промпродукции.

Ранее Минпромторг сообщал, что в 2022 году госзаказчики в рамках своих публичных закупок приобрели товары российского производства на 3 трлн рублей (общий объем госзакупок составил 11,2 трлн рублей). При этом в материалах министерства отмечалось, что действующие в рамках госзакупок запреты и ограничения на закупку импортных товаров, работ, услуг (за исключением стран ЕАЭС) охватили закупки общим объемом 3,5 трлн рублей.

Правительство РФ
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