Правительство РФ поддержало проведение переговоров для поставок свинины в КНР

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало предложение Минсельхоза о проведении переговоров с КНР о подписания протокола, который позволит начать поставки российской свинины на китайский рынок.

"Принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИДом России, о проведении переговоров о подписании протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и главным таможенным управлением Китайской Народной Республики об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику", - говорится в распоряжении правительства РФ, подписанном 16 декабря 2023 года и размещенном на официальном портале правовой информации.

В сентябре этого года Китай снял эпизоотические ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. Это в перспективе позволит начать поставки российской свинины в КНР.

Экспорт стартует после прохождения ряда процедур по открытию китайского рынка. В частности, в их рамках представители Главного таможенного управления КНР с 4 по 14 декабря посетили РФ, изучили систему ветеринарного надзора, работу научно-исследовательских институтов Россельхознадзора и российских свиноводческих предприятий, заинтересованных в поставках продукции в Китай.

По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в Китай может составить 150-200 тыс. тонн в год. За счет китайского рынка общий экспорт российской свинины способен достичь 400-500 тыс. тонн в год. В этом году союз прогнозирует его в объеме 250 тыс. тонн.