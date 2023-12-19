РФ и Китай подписали протокол о поставках российской свинины в КНР

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия и Китай в рамках 28-й регулярной встречи глав правительств обеих стран подписали протокол об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к российской свинине, экспортируемой на рынок КНР.

Подписи под документом поставили руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.

Протокол является одной из основных составляющих процесса по выводу российской свинины на рынок КНР.

Назвав этот документ важнейшим среди подписанных по другим направлениям взаимной торговли с Китаем, Россельхознадзор в своем пресс-релизе напоминает, что более 7 лет прорабатывал с китайской стороной возможность поставок российской свинины на рынок КНР. "Многоступенчатая процедура включала в себя переговорный процесс, организацию визитов представителей Китая в Россию для ознакомления с инструментами государственного надзора за безопасностью свиноводческой продукции, а также подготовку обширных материалов по всем запросам ГТУ КНР", - говорился в сообщении службы.

В результате этой работы в сентябре текущего года Китай снял временные ограничения по африканской чуме свиней, действовавшие в отношении России с 2008 года. В декабре был организован визит в РФ представителей ГТУ КНР для ознакомления с системой ветеринарного надзора и деятельностью научно-исследовательских институтов Россельхознадзора, посещения ферм по выращиванию свиней и инспектирования российских производителей свинины.

"Финальным шагом на пути к открытию рынка КНР для поставок свинины станет согласование соответствующего ветеринарного сертификата и аттестация российских предприятий", - говорится в сообщении.

По оценкам Национального союза свиноводов, экспорт российской свинины в Китай может составить 150-200 тыс. тонн в год. За счет китайского рынка общий экспорт российской свинины способен достичь 400-500 тыс. тонн в год. В этом году союз прогнозирует его в объеме 250 тыс. тонн.