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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Минздрав не видит необходимости увеличивать бюджет из-за повышения отпускных цен на вакцины

В ведомстве опровергли информацию о дефиците вакцин от коклюша и кори

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Увеличение предельных отпускных цен на вакцины не повлияло на необходимость увеличить бюджет на эти цели; централизованные закупки осуществляются по ценам ниже предельных зарегистрированных, сообщили в Минздраве России.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минздрава в понедельник, законом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрено увеличение бюджетных средств на закупку вакцин в рамках национального календаря профилактических прививок: в 2024 году - 25,6 млрд рублей, 2025 год - 25,7 млрд рублей и 2026 год - 25,9 млрд рублей.

Предельные отпускные цены на ряд вакцин были по согласованию с ФАС России перерегистрированы в сторону увеличения.

Вместе с тем в рамках централизованных закупок вакцин закупки осуществляются по ценам ниже предельных зарегистрированных, этого удается достичь в связи с большим объемом приобретаемых лекарственных препаратов, а также путем заключения долгосрочных контрактов, отметили в министерстве.

Ранее в "Коммерсанте" сообщалось, что производители вакцин повысили предельные цены максимум в 8,5 раза, в том числе на дефицитные препараты от кори, краснухи и паротита.

В Минздраве также опровергли информацию о дефиците вакцин от коклюша и кори. "Остатки вакцин, по данным системы маркировки, составляют на сегодня свыше 4 млн упаковок, что превышает две трети годовой потребности. Таким образом, сообщения о дефиците вакцин от коклюша не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. По ее данным, за 11 месяцев текущего года в гражданский оборот введено свыше 5,3 млн упаковок вакцины, что соответствует среднегодовым объемам поставок.

Количество вакцин от кори в настоящий момент в целом по стране покрывает почти двухмесячную потребность, проинформировала пресс-служба.

Ранее в СМИ сообщалось, что в нескольких российских регионах местные жители жалуются на дефицит вакцины против коклюша и кори.

Минздрав РФ
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