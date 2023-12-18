Ритейлерам предложили ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба предлагает торговым сетям снизить наценки на яйца в рамках долгосрочных договоров с поставщиками, сообщил журналистам руководитель ФАС Максим Шаскольский.

"Работаем с торговыми сетями. Ведем с ними переговоры о том, чтобы они снизили наценку на долгосрочные договоры. То есть мы направили предложения сдерживать наценки на яйца. Но это находится в режиме обсуждения, переговоров", - сказал он. Глава службы пояснил, что торговые сети имеют долгосрочные договоры на поставку яиц и тендерные. В долгосрочных наценка может быть больше, чем в тендерных, поскольку "тендерные - это срочный рынок, там наценка может быть маленькой, потому что сама цена высокая", сказал он.

При этом он отметил, что речь идет о временном снижении наценок.

Шаскольский также сообщил, что служба проверила 13 производителей и дистрибьюторов на предмет сговора, антиконкурентного соглашения.

"Собрали и обработали 285 тысяч различных документов по этому поводу", - сказал он, уточнив, что рынок производителей яиц очень конкурентен. "На нем много производителей и меры антимонопольного воздействия на нем ограничены", - пояснил он.

По его словам, самый крупный производитель занимает 5% рынка. "Если по мясу птицы, цены на которое сейчас уже начали снижаться, у нас три крупные компании, мы с ними работу провели, договорились о том, что они будут снижать (цены - ИФ), то по яйцу у нас сотни компаний, поэтому мы ищем нарушения - антиконкурентные соглашения", - заявил он.

Отвечая на вопрос, есть ли риск сценария роста цен на другие продукты, Шаскольский сказал, что служба такого риска не видит. "Нет, мы такого не видим. У нас есть поручение оценивать риски, анализировать ситуацию. По мясу птицы началось снижение, по яйцу, я думаю, что в ближайшее время также пойдет снижение", - заявил он.

По его прогнозу, производители яиц снизят цены "за месяц-полтора".

Рост цен на яйца стал предметом особого внимания властей в последнее время. Так, президент Владимир Путин на "Прямой линии" 14 декабря объяснил их подорожание сбоем в работе правительства, не обеспечившего импорт в должном размере на фоне повышенного спроса. Он выразил надежду, что принимаемые меры позволят улучшить ситуацию.

15 декабря ФАС сообщила, что возбудила дела в отношении четырех производителей яиц в Крыму и Кировской области из-за резкого повышения цен.

По данным Росстата, цены на яйца в России с 5 по 11 декабря повысились на 4,6%, с начала года - на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке.

Для стабилизации цен Минсельхоз предложил обнулить таможенные пошлины на импорт яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. Это позволит ввезти 1,2 млрд яиц. Таможенная подкомиссия одобрила это предложение, Евразийская экономическая комиссия также его поддержала, отметив, что поставки возможны из Турции и Ирана.

Кроме того, Россельхознадзор с 23 ноября выдал разрешение на ввоз яиц 4 турецким предприятиям, с 8 декабря аналогичный допуск получили еще 17 поставщиков. В середине ноября импорт яиц был разрешен из Азербайджана.

По данным Росстата, птицефабрики в октябре произвели 3,8 млрд яиц, что на 1,3% меньше, чем год назад, но на 0,5% больше показателя сентября этого года. За 10 месяцев рост составил 1,4%, до 39,3 млрд штук.