В 2023 году авиация РФ выполнила более 1,1 тыс. рейсов для спасения жизней военнослужащих

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Российская авиация выполнила в этом году более 1,1 тыс. санитарных авиарейсов для спасения жизни раненых военнослужащих, сообщил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

"За 2023 год совершено более 1100 авиарейсов для спасения жизней военнослужащих, следствием чего стало стабильное уменьшение внутригоспитальной летальности", - сказал Цаликов во вторник в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что по словам Цаликова, реализованы комплексные мероприятия, направленные как на раннее выявление военнослужащих с высоким риском летальных исходов, так и на недопущение призыва на военную службу граждан с такими показателями.

"Результатом проводимой работы является положительная динамика состояния здоровья военнослужащих", - цитируют Цаликова в Минобороны РФ.