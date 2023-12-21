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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Военнослужащий на Сахалине получил срок за отказ ехать в зону СВО

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор по делу об отказе отправиться в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба суда в четверг.

Установлено, что 4 августа 2023 года в помещении центра боевого управления штаба воинской части военнослужащий "отказался выполнить отданный в установленном порядке приказ командира от 1 августа 2023 года об убытии в район проведения специальной военной операции для участия в боевых действиях в составе подразделения".

Суд признал его виновным по ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа) и 20 декабря приговорил к 2 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, говорится в сообщении.

Военнослужащего взяли под стражу в зале суда.

Сахалин СВО
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