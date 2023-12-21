Минцифры РФ поручили проработать меры по выявлению недостоверных данных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству цифрового развития к 19 марта проработать мероприятия по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с использованием искусственного интеллекта, сообщает сайт правительства РФ.

Об этом говорится в поручениях главы правительства по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Экономика данных".

"План нормативного правового обеспечения реализации нового нацпроекта на 2024-2026 годы Минцифры поручено подготовить к 28 марта. В этой работе примут участие Минэкономразвития и АНО "Цифровая экономика", - отмечается в сообщении.