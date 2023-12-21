Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Минцифры РФ поручили проработать меры по выявлению недостоверных данных

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству цифрового развития к 19 марта проработать мероприятия по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с использованием искусственного интеллекта, сообщает сайт правительства РФ.

Об этом говорится в поручениях главы правительства по итогам стратегической сессии, посвященной нацпроекту "Экономика данных".

"План нормативного правового обеспечения реализации нового нацпроекта на 2024-2026 годы Минцифры поручено подготовить к 28 марта. В этой работе примут участие Минэкономразвития и АНО "Цифровая экономика", - отмечается в сообщении.

Минцифры РФ Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВКС РФ запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником в интересах Минобороны

Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

Силуанов предупредил о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ в Европе

Одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина стал Артем Жога

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Что произошло за день: среда, 20 декабря

Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии

Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии

Патриарх Кирилл заявил, что инвестиции в сохранение народа важнее поддержки промышленности

Патриарх Кирилл заявил, что инвестиции в сохранение народа важнее поддержки промышленности

Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });