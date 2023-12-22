Рябков заявил, что в 2026 г. наступит вакуум в сфере контроля над вооружениями

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В Москве отдают себе отчет в том, что с февраля 2026 года в сфере контроля над вооружениями возникнет вакуум, заявил в интервью "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, разумеется, держим в поле зрения этот временной ориентир. Безусловно, отдаем себе отчет, что с февраля 2026 года в данной области возникнет вакуум. Процесс дерегулирования сферы СНВ по сути уже запущен", - сказал замминистра.

"Не могу не сказать о том, что накопленная критическая масса деструктивных действий Вашингтона сделала выполнение ДСНВ для нас невозможным за исключением приверженности центральным количественным ограничениям по боезарядам и носителям", - отметил Рябков.

Он подчеркнул, что ключевая причина приостановки действия ДСНВ - это "курс США на подрыв безопасности России по всем направлениям": "Это продолжает блокировать путь к диалогу о новых договоренностях, которые могли бы прийти на замену ДСНВ. Мы не видим возможностей как-то "обособить" контроль над ракетно-ядерными вооружениями от негативного военно-политического фона, включая общее удручающее состояние отношений России и США".

Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривает ли Москва возможность подписания какого-то документа после истечения действия срока ДСНВ, Рябков сказал: "Если изменений в этом плане (американской политике - ИФ) в предстоящий период не произойдет, тогда никакого договора не будет и, по всей видимости, не будет никаких иных документов или решений, которые могли бы послужить заменой договору".

"Что касается задачи не допустить окончательной хаотизации стратегической сферы, то здесь есть определенный потенциал для поддержания приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, в частности, путем реализации односторонних шагов. За последние годы Россия неоднократно прибегала к этой механике. Назову помимо упомянутого мной решения придерживаться зафиксированных ДСНВ количественных уровней, также мораторий на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, и подтвержденное нами намерение и далее придерживаться двух соглашений с США о, соответственно, уведомлениях о пусках баллистических ракет и о крупных стратегических учениях. Что в этих сферах будет происходить, также зависит от действий США", - продолжил Рябков.

"Я не думаю, что на сегодня в подходе американской стороны есть какие-то элементы, которые дают основание говорить о появлении реальной перспективы начинать отстраивать что-то новое, в том числе исходя из приближающегося истечения срока действия ДСНВ", - сказал он.