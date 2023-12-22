Калининградский аэропорт предупредил о возможной задержке рейсов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский аэропорт "Храброво" готовится работать в сложных погодных условиях из-за интенсивных осадков и предупреждает о возможных задержках рейсов, сообщила пресс-служба предприятия.

"В настоящее время "Храброво" работает штатно в сложных метеоусловиях, обеспечивая обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию. На аэродроме периодически идет сильный ливневый дождь со снегом. Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения безопасной посадки воздушных судов", - сообщил аэропорт.

Однако, в связи со штормовым предупреждением и усилением непогоды, возможны задержки рейсов и случаи позднего прибытия воздушных судов. В результате будут задерживаться и обратные рейсы.

"При неблагоприятных метеоусловиях вся информация о готовности аэродрома к приему и отправке воздушных судов доводится до авиакомпаний, экипажей самолетов. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов. Просим пассажиров и встречающих уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта. Так же актуальная информация о расписании рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта", - говорится в сообщении.

Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт". По итогам 2022 года пассажиропоток "Храброво" составил 3,74 млн человек.