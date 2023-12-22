Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Калининградский аэропорт предупредил о возможной задержке рейсов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский аэропорт "Храброво" готовится работать в сложных погодных условиях из-за интенсивных осадков и предупреждает о возможных задержках рейсов, сообщила пресс-служба предприятия.

"В настоящее время "Храброво" работает штатно в сложных метеоусловиях, обеспечивая обслуживание пассажиров и авиакомпаний по расписанию. На аэродроме периодически идет сильный ливневый дождь со снегом. Взлетно-посадочная полоса очищается от снега для обеспечения безопасной посадки воздушных судов", - сообщил аэропорт.

Однако, в связи со штормовым предупреждением и усилением непогоды, возможны задержки рейсов и случаи позднего прибытия воздушных судов. В результате будут задерживаться и обратные рейсы.

"При неблагоприятных метеоусловиях вся информация о готовности аэродрома к приему и отправке воздушных судов доводится до авиакомпаний, экипажей самолетов. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов. Просим пассажиров и встречающих уточнять время вылета/прилета в справочной аэропорта. Так же актуальная информация о расписании рейсов представлена на онлайн табло на сайте аэропорта", - говорится в сообщении.

Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт". По итогам 2022 года пассажиропоток "Храброво" составил 3,74 млн человек.

Калининград Новапорт Храброво
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Подольске сбили беспилотник, летевший на Москву

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду выдвинуть Харитонова кандидатом в президенты

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду выдвинуть Харитонова кандидатом в президенты

В "Рольфе" сменился гендиректор

В "Рольфе" сменился гендиректор

Песков заявил о последствиях возможного изъятия заблокированных активов РФ

В РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике

В РФ готовится перечень президентских поручений по миграционной тематике

Сбербанк в 2023 году предотвратил кражу около 200 млрд руб. средств клиентов

Мигрантов предложили лишать права работать в РФ при расторжении рабочего контракта

В Подмосковье задержаны двое подозреваемых в диверсии на железной дороге

РКН хотят разрешить внепланово проверять исполнение законов в сфере связи

S7 переоформила в российскую собственность 45 иностранных самолетов

S7 переоформила в российскую собственность 45 иностранных самолетов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });