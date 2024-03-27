Путин поручил найти источники финансирования реконструкции аэродрома "Храброво"

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование реконструкции федеральной инфраструктуры в калининградском аэропорту "Храброво". Это одно из перечня поручений, сформулированных после визита президента в Калининградскую область в январе.

Правительству поручено обеспечить повышение пропускной способности "Храброво", предусмотрев в том числе строительство магистральной рулежной дорожки (МРД), определить сроки проведения строительных работ с учетом прогнозируемого туристского потока в Калининградскую область, а также объемы и источники их финансирования.

Доклада по поручению президент ждет до 15 сентября 2024 года.

Как сказал "Интерфаксу" генеральный директор АО "Аэропорт "Храброво" Александр Корытный, на аэродроме необходимо удлинить магистральную рулежную дорожку, которая является федеральной собственностью. Речь идет о том, что она должна увеличиться примерно на 2 км. Ранее, по его словам, была информация, что Минтранс планирует привлечь 5,5 млрд рублей на развитие аэродрома в "Храброво" из бюджета 2025 года.

На сегодня проекта модернизации МРД пока что нет. Если федеральным властям удастся предусмотреть финансирование в 2025 году, то проектные работы, организационные и юридические вопросы могут быть завершены в 2026 году. На аэродром строители смогут выйти в 2027 году, уточнил Корытный.

Он также отметил, что модернизации МРД будет предшествовать реконструкция аэровокзала "Храброво", площади которого увеличатся на 10 тысяч кв. метров. Проект будет подготовлен в 2024 году, а сами работы стартуют в 2025 году.

"Сейчас наши технические возможности МРД и ВПП (взлетно-посадочной полосы - ИФ) позволяют выполнять 16 операций в час. При удлинении МРД этот показатель составит 23 операции, что серьезно отразится на показателях работы аэропорта. Это позволит "Храброво" обслуживать в год порядка 6,5-7 млн пассажиров. На сегодня мощности аэропорта способны принимать до 5 млн человек", - заключил Корытный.

АО "Аэропорт "Храброво" по итогам 2023 года обслужил 4,3 млн человек, что на 14,9% больше чем за предыдущий год. Это рекорд в истории аэропорта.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов страны. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.