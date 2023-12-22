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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

S7 переоформила в российскую собственность 45 иностранных самолетов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - S7 Airlines завершила сделку по урегулированию взаимоотношений с группой зарубежных лизингодателей с участием страховой компании ООО "СК "НСК" по 45 среднемагистральным самолетам и 4 авиадвигателям, сообщил перевозчик.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями лизингодатели, в том числе AerCap, ALC, SMBC Aviation Capital прекратили свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, так и по договорам аренды указанных воздушных судов", - говорится в сообщении.

45 самолетов составляют почти 50% парка авиакомпании.

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S7 Airlines
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