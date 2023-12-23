Три человека получили ранения при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударе ВСУ по мосту в Грайворонском городском округе с помощью дрона-камикадзе.

"Инцидент произошел между поселками Совхозный и Горьковский. В этот момент дорожники проводили на мосту ремонтные работы. Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трех рабочих", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

По его данным, один из мужчин находится в тяжелом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести.