Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Кабмин РФ дополнительно выделит 7,5 млрд руб. на оплату труда медиков

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно выделит 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин обратил внимание на один из приоритетов государственной политики - развитие медицины.

"Важная часть этой работы связана с обеспечением своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медицинского персонала, это и медсестры, и фельдшеры, акушеры, фармацевты, всех тех, кто напрямую занят уходом за пациентами, помогая им бороться с болезнями", - сказал премьер.

На эти цели, сообщил Мишустин, будет направлено свыше 7,5 млрд рублей. "По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тыс. врачей, но и почти 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала", - сказал глава правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что ресурсы должны быть перечислены как можно оперативнее, чтобы выплаты были получены в полном объеме и в срок.

Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра финансов Антона Силуанова держать этот вопрос под личным контролем.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте

Пашинян примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

"Аэрофлот" в новогодний период увеличит число рейсов из Москвы в 26 городов РФ

"Аэрофлот" в новогодний период увеличит число рейсов из Москвы в 26 городов РФ

Продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

Продажи валюты экспортерами по итогам ноября могут приблизиться к 100% выручки

На атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске произошел пожар

На атомном контейнеровозе "Севморпуть" в Мурманске произошел пожар

Два человека пострадали в результате происшествия в многоквартирном доме в Сочи

Что произошло за день: воскресенье, 24 декабря

"Новые люди" выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента РФ

"Новые люди" выдвинули Владислава Даванкова кандидатом на выборах президента РФ

"Новые люди" и "Партия роста" выдвинут единого кандидата на выборы президента

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });