Кабмин РФ дополнительно выделит 7,5 млрд руб. на оплату труда медиков

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно выделит 7,5 млрд рублей на оплату труда медицинских работников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами в понедельник Мишустин обратил внимание на один из приоритетов государственной политики - развитие медицины.

"Важная часть этой работы связана с обеспечением своевременного софинансирования расходов на оплату труда вновь трудоустраивающихся врачей и среднего медицинского персонала, это и медсестры, и фельдшеры, акушеры, фармацевты, всех тех, кто напрямую занят уходом за пациентами, помогая им бороться с болезнями", - сказал премьер.

На эти цели, сообщил Мишустин, будет направлено свыше 7,5 млрд рублей. "По предварительному прогнозу, в 2024 году в учреждения здравоохранения придут работать более 9,5 тыс. врачей, но и почти 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала", - сказал глава правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что ресурсы должны быть перечислены как можно оперативнее, чтобы выплаты были получены в полном объеме и в срок.

Он попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову и министра финансов Антона Силуанова держать этот вопрос под личным контролем.