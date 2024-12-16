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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 10:51

Правительство направит еще почти 10 млрд рублей на оплату труда медиков

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство дополнительно направит почти 10 млрд рублей на оплату труда медицинских работников, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

"В следующем году планируется принять на работу порядка 26 тыс. квалифицированных специалистов - более 11 тыс. врачей и свыше 15 тыс. (представителей) среднего медперсонала. Чтобы в полной мере обеспечить положенные им выплаты, направим регионам в рамках межбюджетного трансферта почти 10 млрд рублей", - сказал он.

Он отметил, что правительство активно занимается повышением доступности медпомощи на селе и в малых городах, в том числе за счет софинансирования расходов на оплату труда врачей и медицинского персонала среднего звена. Средства на эти цели предусмотрены в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

"Рассчитываем, что эти ресурсы будут доведены до них как можно скорее и помогут успешно решать вопросы с трудоустройством сотрудников, улучшая тем самым и качество медицинской помощи по всей стране", - добавил Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство ФОМС
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