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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Что произошло за день: понедельник, 25 декабря

Взятие Марьинки, закон о маткапитале и акционеры "Арктик СПГ 2"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под контроль российских войск. По словам министра, за девять лет ВСУ создали в городе мощнейший укрепрайон.

- Путин подписал закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. С 1 января маткапитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство РФ на момент рождения ребенка, и только если ребенок является гражданином РФ по рождению.

- Иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" заморозили участие в проекте. Это французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в российском правительстве.

- Посол РФ в Сербии выразил уверенность в поддержке Западом протестов в Белграде. Александр Боцан-Харченко обсудил эту тему с президентом Сербии Александром Вучичем. Пока же сербские студенты, несогласные с результатами парламентских выборов, объявили о планах провести новую акцию протеста.

- Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы. Он продолжит действовать "до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения".

- Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова. Мера пресечения избрана на два месяца с момента его экстрадиции в РФ либо задержания на территории России.

- Мосгорсуд освободил экс-зампреда ЦБ РФ Корищенко от наказания за растрату. Его ранее осудили на семь лет колонии общего режима, сегодня освободили за истечением сроков давности.

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