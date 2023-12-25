Правительство РФ продлило запрет на въезд грузовиков из Европы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство продлевает запрет на въезд грузовиков в Россию из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины, сообщает телеграм-канал кабинета министров.

Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.

Согласно сообщению, ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения.

Исключение, как и прежде, будет сделано, в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований, сообщает телеграм-канал правительства.