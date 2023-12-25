Кабмин согласился продлить на год норму о безналоговой передаче активов от КИК

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму положительное заключение на депутатскую инициативу о продлении на 2024 г. нормы, согласно которой физлица могут не платить НДФЛ при получении имущества контролируемой иностранной компании (КИК).

Отзыв на законопроект (№518220-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

"Предлагаемые законопроектом изменения направлены на предоставление возможности физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, переоформить на себя российские активы, которыми они владеют через КИК, если они не успели это сделать в 2022 и 2023 годах", - говорится в отзыве правительства.

Кроме того, при переоформлении имущества и ценных бумаг с КИК на физических лиц предлагается также предоставить возможность зачета срока владения. То есть, если физическое лицо переоформило на себя активы, которыми владело через КИК, а затем решило продать их, то для расчета налога на доход от продажи этого имущества и ценных бумаг можно учитывать не только срок владения имуществом после его перевода в Россию, но и срок владения в рамках КИК, которые были использованы для приобретения этого имущества. Сейчас при переоформлении имущества с КИК на физических лиц обнуляется срок владения активами.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который с 19 декабря расширяет круг лиц, которые могут не платить НДФЛ при получении в 2022 и 2023 гг. имущества КИК, льгота будет распространяться не только на физическое лицо-налогоплательщика, но и на его близких родственников. Согласно действующему законодательству, в 2022 г. и 2023 г. не уплачивается НДФЛ при получении имущества налогоплательщиком от иностранной организации, где он является контролирующим лицом или учредителем на 31 декабря 2021 г., при условии, что выплаты начались после 5 марта 2022 г. и соблюден еще ряд условий.

Безналоговый порядок передачи актива от КИК своему бенефициару (контролирующему лицу) позволял налогоплательщику наиболее быстрым способом перевести актив в свое прямое владение и не уплачивать при этом налог.