Число пострадавших при атаке на порт крымской Феодосии увеличилось до четырех

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Четыре человека, по уточненным данным, получили ранения в результате атаки на порт в Феодосии на востоке Крыма в ночь на вторник, сообщает министерство здравоохранения республики в своем телеграм-канале.

"Четыре человека пострадали, из которых двоим оказана амбулаторная медицинская помощь и двое госпитализированы. Пациенты, получающие помощь в стационарных условиях, в настоящее время в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате атаки погиб один человек и двое получили ранения.

Порт Феодосии был атакован в ночь на вторник. По словам главы Крыма, около 4:15 прекратилась детонация, пожар локализовали. Власти решили отселить жителей нескольких домов.

По данным Минобороны РФ, при отражении атаки с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Два украинских самолета Су-24, которые осуществили пуски ракет по Феодосии, уничтожены средствами ПВО.