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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявлен в розыск

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявлен в розыск
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков
Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье.

Карточка Гудкова появилась в базе розыска МВД РФ во вторник.

В рамках какого уголовного дела Гудков объявлен в розыск, не сообщается.

Гудков был признан иноагентом в минувшем феврале.

Как заявляли в Минюсте, он "негативно высказывался в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку, распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике".

Гудков в настоящее время проживает за пределами России.

Дмитрий Гудков МВД РФ Госдума
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