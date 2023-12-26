Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков объявлен в розыск

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков Фото: АР/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье.

Карточка Гудкова появилась в базе розыска МВД РФ во вторник.

В рамках какого уголовного дела Гудков объявлен в розыск, не сообщается.

Гудков был признан иноагентом в минувшем феврале.

Как заявляли в Минюсте, он "негативно высказывался в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку, распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике".

Гудков в настоящее время проживает за пределами России.