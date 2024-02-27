Суд в Москве заочно арестовал Дмитрия Гудкова по делу о фейках про ВС РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал экс-депутата Государственной думы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Постановлением суда в отношении Гудкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя срок с момента задержания обвиняемого на территории РФ либо его экстрадиции в РФ", - заявили в суде во вторник.

Гудкову заочно предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ по мотивам ненависти или вражды (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

Претензии к Гудкову возникли у следствия из-за высказываний о специальной военной операции в одном из интервью, размещенном на YouTube.

Накануне по аналогичному обвинению Хорошевский суд заочно арестовал мультипликатора Павла Мунтяна (признан в РФ иноагентом).