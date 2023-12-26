Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении БДК "Новочеркасск"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждениях большого десантного корабля "Новочеркасск", - сказал представитель Кремля.

Порт Феодосии был атакован в ночь на вторник. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, около 4:15 прекратилась детонация, пожар локализовали. По его словам, в результате атаки погиб один человек и пострадали двое. Позже Минздрав Крыма уточнил, что ранения получили четыре человека.

Министерство обороны РФ ранее во вторник сообщило о повреждении БДК "Новочеркасск". Согласно сообщению ведомства, два украинских самолета Су-24, которые осуществили пуски ракет по Феодосии, уничтожены средствами ПВО в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева).